Cremona, 17enne aggredito con manganello e machete: i fatti

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Cremona, nei giardini pubblici di piazza Roma, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato brutalmente aggredito. La vittima si trovava lì insieme ad alcuni amici quando improvvisamente alcuni ragazzi si sono avvicinati con la chiara intenzione di picchiarli. Lo hanno ferito a colpi di manganello e machete, fortunatamente però le ferite che ha riportato non sono state giudicate gravi.

La ragazza che si trovava con la vittima e altri loro amici nei giardini a Cremona ha raccontato alla Polizia come si sono svolti i fatti. Quando gli aggressori si sono avvicinati con dei lunghi coltelli tra le mani lei in preda alla paura si è subito data alla fuga senza voltarsi indietro per paura di essere seguita. Agli agenti ha detto che sentiva le urla dell’amico, ma non aveva il coraggio di guardare indietro. Terrorizzata ha continuato a correre e ha chiesto aiuto. Quando è tornata sul luogo dell’aggressione ha trovato l’amico in una pozza del suo sangue.

Il 17enne per difendersi ha riportato ferite alla testa, alle braccia e alle mani, fortunatamente però le sue condizioni non son gravi. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolto l’accaduto. Al momento non è noto il motivo che ha spinto gli aggressori a colpire il giovane ragazzo.

