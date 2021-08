Cosenza, abusa sessualmente di una 27enne davanti alla figlia: arrestato

La violenza sessuale è avvenuta in un pezzo di terreno a Corigliano-Rossano, comune in provincia di Cosenza. Un uomo di 43 anni extracomunitario dopo aver trascinato con la forza una donna di 27 anni l’ha aggredita. Contro la sua volontà ha abusato sessualmente di lei, davanti alla figlia di soli tre anni.

In poco tempo sul luogo dell’aggressione avvenuta in provincia di Cosenza si sono precipitate le forze dell’ordine. Ad allarmare la Polizia sono state le disperate urla della donna, dopo averle sentite gli agenti di una volante in servizio di pattuglia si sono subito recati da lei. Giunti sul posto hanno tempestivamente bloccato l’uomo e messo in salvo la 27enne e sua figlia. Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dal fatto che ci fosse anche la figlia della vittima ad assistere all’aggressione sessuale.

Cosenza, 43enne violenta donna di 27 anni e tenta di abusare sessualmente anche della figlia di tre anni

Madre e figlia in seguito alla terribile vicenda sono state portate in ospedale per ricevere le cure necessarie, non solo fisiche ma anche psicologiche. Alla vittima i sanitari hanno riscontrato diverse abrasioni e contusioni causate dalla violenza sessuale. Ai poliziotti la 27enne ha raccontato che il suo aggressore voleva violentare anche la figlia di tre anni, per fortuna però non c’è riuscito.

