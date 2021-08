Un nuovo femminicidio si è consumato la scorsa notte alle porte di Catania: la vittima è la 26enne Vanessa Zappalà. La ragazza, che stava passeggiando sul lungomare della frazione marinara, è stata colpita dall’ex fidanzato, adesso ricercato per l’omicidio di Acitrezza.

La ricostruzione degli inquirenti

L’uomo che ha sparato, originario di San Giovanni La Punta, altro paese della zona etnea, avrebbe colpito anche un’altra ragazza che si trovava nel suo stesso gruppo. Quest’ultima, per fortuna, è stata solo sfiorata dal proiettile risultato mortale per Vanessa. Le prime testimonianze degli amici presenti alla scena sono state raccolte dagli inquirenti, che hanno provato a ricostruire quanto accaduto. Sembrerebbe che l’ex fidanzato della 26enne fosse già stato denunciato per stalking proprio nei confronti della donna. Per questo motivo gli era stato vietato di avvicinarsi alla stessa. La scorsa notte però l’uomo, che si occupa della vendita di automobili proprio nel paese in provincia di Catania, avrebbe deciso di compiere il folle gesto nei confronti della ex. Così, una volta giunto ad Acitrezza, avrebbe impugnato la pistola colpendo la ragazza che, in quel momento, gli stava andando incontro per chiedergli un chiarimento.

I messaggi alla 26enne prima dell’omicidio di Acitrezza

Vanessa, originaria di Trecastagni, lavorava all’interno di un panificio ed era molto conosciuta in paese. Le sue amiche, che oggi la ricordano attraverso dei messaggi su Facebook, scrivono: “Quante volte ti mandavo messaggi, ‘stai attenta Vane ho paura‘ e tu ‘tranquilla non mi fa niente è solo geloso’. Facevi solo casa e lavoro, una ragazza tranquilla“. Parole che, dopo quanto accaduto la scorsa notte, lasciano un’intera comunità nello sgomento. “Stai attenta che si apposta sotto casa nostra“, racconta un’altra ragazza, che aveva già avvertito la 26enne del pericolo. Adesso l’uomo è ricercato dalla polizia, che ha istituito diversi posti di blocco nella zona nel tentativo di bloccare l’assassino in fuga.

