Catania, 14enne disabile trovato senza vita: lasciato per ore sotto il sole

Un ragazzo di 14 anni è morto tra il 14 e il 15 agosto a Grammichele, in provincia di Catania. La giovane vittima era affetta da tetraparesi spastica e ritardo mentale grave, non era infatti in grado di provvedere in modo autonomo a se stessa. In seguito al suo decesso la madre non ha subito allarmato i soccorsi e le forze dell’ordine, lo ha tenuto sul letto all’interno del loro appartamento per 36 ore.

Stando a quanto reso noto dagli inquirenti la madre del ragazzo tetraplegico, una donna di 45 anni, avrebbe lasciato il 14enne “all‘esposizione prolungata ai raggi solari per un notevole lasso di tempo”, ciò avrebbe causato la sua morte. Per cercare di nascondere la terribile vicenda lo avrebbe lasciato quasi due giorni sdraiato sul letto con i climatizzatori sempre accesi.

Catania, ragazzo tetraplegico muore dopo essere rimasto a lungo sotto il sole

La madre della vittima avrebbe fornito diverse versioni sulla vicenda. La donna ha anche tentato di darsi alla fuga per paura delle conseguenze che potrebbero scaturire nei suoi confronti a causa della morte del figlio. Dalle indagini è emerso che in passato la donna aveva già abbandonato il figlio.

I carabinieri hanno trovato il cadavere del 14enne sul letto, ma il medico legale dopo l’ispezione cadaverica ha evidenziato una prolungata esposizione esterna del ragazzo all’azione dei raggi solari.

