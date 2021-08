Cesena, tenta di strangolare e violenta l’ex compagna: il cane la salva

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi in provincia di Cesena, dove un uomo di 66 anni ha abusato sessualmente dell’ex compagna e ha anche tentato di ucciderla. I due avevano messo fine alla loro storia d’amore ma lui, probabilmente non accettava la rottura, si è recato a casa dell’ex e l’ha aggredita.

Servendosi di una corda con un cappio il 66enne ha provato a strangolare la vittima ma a difenderla ci ha pensato il suo cane, un rottweiler. Quest’ultimo vedendo la sua padrona in difficoltà ha aggredito l’uomo per salvarle la vita. A quel punto la donna è riuscita a scappare di casa per chiedere aiuto, il suo ex compagno non si è però arreso e l’ha raggiunta. Con la forza l’ha fatta rientrare in casa dove, oltre a picchiarla, l’ha anche violentata. Non appena è andato via l’uomo ha continuato a minacciare di morte l’ex tramite messaggi e audio.

Cesena, 66enne tenta di uccidere l’ex compagna e abusa sessualmente di lei, la donna lo fa arrestare

Terrorizzata la vittima si è prima recata in ospedale per ricevere le necessarie cure, dopodiché è andata in Questura per raccontare agli agenti cosa le fosse successo. Ai poliziotti ha consegnato la corda con il cappio e ha fatto vedere i segni che aveva sul collo dopo che l’ex aveva tentato di strangolarla. In seguito alle dovute indagini, il 66enne è stato arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e stalking.