Catania, ubriaco picchia ancora la moglie: il figlio di 10 anni lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Dopo una lite scoppiata tra le mura del loro appartamento un uomo di 38 anni rientrato a casa ubriaco si è scagliato contro la moglie picchiandola con molta violenza. Ad assistere all’episodio di violenza domestica il figlio della coppia, un ragazzino di soli dieci anni.

È stato proprio il figlio della coppia ad allarmare le forze dell’ordine dopo aver visto ancora una volta il padre che picchiava la madre. In seguito alla richiesta di aiuto del ragazzino i carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’aggressione avvenuta in provincia di Catania. Giunti sul posto hanno trovato mamma e figlio terrorizzati e in lacrime, il 38enne si era già dato alla fuga. La vittima aveva sul corpo i chiari segni delle percosse subite, agli agenti ha raccontato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. I maltrattamenti andavano avanti da tempo, spesso anche davanti al figlio, lei però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo.

In poco tempo i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo, era ancora nei pressi dell’abitazione completamente ubriaco. Nei confronti del 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in una casa diversa da quella in cui viveva con la moglie e il figlio. La donna è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione subita. Dopo l’arresto del marito violento potrà finalmente smettere di vivere la sua vita con l’ansia e il terrore di essere picchiata e maltrattata ancora.