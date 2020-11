Puglia, picchia la moglie con un bastone: 32enne finisce ai domiciliari

La violenta vicenda si è svolta in un comune della Puglia. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 32 anni di origine indiana si è scagliato violentemente contro la giovane moglie. L’uomo l’ha colpita più volte, anche con un bastone. Ad assistere alla violenta aggressione anche il fratello del 32enne, un uomo di 42 anni. Quest’ultimo invece di fermare il fratello lo ha aiutato.

In preda alla paura la vittima è riuscita a scappare di casa, sfuggendo così all’ira del marito violento e del cognato. In strada è stata trovata dalla Polizia, era terrorizzata e in lacrime. Ai poliziotti ha raccontato che il marito l’aveva picchiata insieme al fratello, colpendola anche con un bastone. Gli agenti dopo averla rassicurata l’hanno accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Intanto, i poliziotti si sono recati a casa della coppia, un appartamento situato in un comune della Puglia che confina con Matera. Nei confronti del 32enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella in cui viveva con la moglie. Il fratello è stato invece denunciato perché ritenuto responsabile in concorso del reato di lesioni pluriaggravate.