Pompei, uomo prende a schiaffi il cameriere: il caffé costava troppo

I fatti risalgono allo scorso 4 giugno 2021, quando un uomo ha aggredito un cameriere in un bar situato nei pressi di Pompei, a Napoli. L’uomo si era recato nel locale per prendere un caffè, quando però è arrivato il momento di pagare è andato su tutte le furie perché non era d’accordo con il prezzo che avrebbe dovuto pagare per aver consumato un caffè al tavolo.

La somma chiesta dal cameriere per il servizio ammontava a due euro, l’uomo però voleva pagare solamente un euro. Quando il dipendente del locale ha rifiutato la sua proposta lui si è infuriato e ha iniziato a minacciarlo dicendogli che gli avrebbe ‘spaccato la faccia’. Dalle minacce verbali è presto passato alle botte, ha infatti colpito più volte il cameriere con violenti schiaffi sul viso.

Sono trascorsi circa due mesi dalla violenta vicenda avvenuta all’interno di un bar situato nei pressi del Santuario di Pompei. Ieri, lunedì 2 agosto 2021, c’è finalmente stata una svolta nelle indagini. Di che si tratta? Il gip del tribunale di Torre Annunziata ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo che ha aggredito il cameriere. Dovrà presentarsi ogni giorno alla Polizia giudiziaria. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per le accuse di lesioni personali aggravate e tentata estorsione.

