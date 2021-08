Piera Maggio, il marito le dedica parole speciali: il messaggio commuove

Da 17 anni Piera Maggio continua a lottare con la speranza di poter prima o poi riabbracciare la figlia Denise Pipitone. La bimba è scomparsa da Mazara Del Vallo quando aveva solamente quattro anni e non è mai stata ritrovata. Sono in molti a pensare che dietro la scomparsa ci sia la sete di vendetta dell’ex moglie del padre naturale di Denise, Anna Corona, e della figlia Jessica Pulizzi.

Ad oggi non c’è nessuna prova concreta che possa dimostrare che siano loro le responsabili della scomparsa di Denise Pipitone. Da poco Anna Corona è però finita di nuovo nel registro degli indagati, si spera che queste nuove indagini possano finalmente portare alla verità. In tutti questi anni è stata sempre Piera Maggio a recarsi in televisione e a rilasciare interviste per parlare della scomparsa della figlia. Il marito, Piero Pulizzi, ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori, ma ha sempre sostenuto e supportato la moglie in questa dolorosa battaglia.

Piero Pulizzi dedica un commovente messaggio a Piera Maggio per il suo compleanno

In occasione del 50esimo compleanno della moglie, Piero Pulizzi ci ha tenuto a dedicarle speciali parole sul suo account Facebook. L’uomo ha scritto che vorrebbe dirle 50 milioni di volte quando sia importante nella sua vita, lei riempie i suoi spazi vuoti pieni sofferenza e malinconia. Le ha poi detto che l’ha sempre amata e lo farà sempre e non si stancherà mai di guardare dentro ai suoi occhi, stanchi ma non arresi. Da tanti anni stanno insieme e sono troppe le sofferenze e le decisioni che hanno dovuto prendere.

Riferendosi alla scomparsa della figlia ha scritto che insieme hanno superato mille difficoltà e si sono fortificati nei confronti di chi ha fatto loro del male ed è rimasto ancora impunito. Piero Pulizzi ha poi concluso con queste parole: “Oggi voglio ricordarti che ci sarò sempre, silenzioso al tuo fianco e luce del tuo cammino. Pronto a sguainare la spada e mai pentito di averti amata. Auguri Amore mio”.

