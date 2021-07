Caso Denise Pipitone: annunciata un’importante svolta nelle indagini

Continuano le indagini sul caso Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazzara Del Vallo. Nell’ultimo anno tantissime sono state le segnalazioni, le false speranze e i dettagli emersi sul caso, ma le indagini non hanno ancora portato a nulla. Sono trascorsi diciassette anni dalla scomparsa della bimba, la madre però continua a non arrendersi, spera di poterla un giorno ritrovare e riabbracciare.

La famiglia di Denise ha più volte diffidato Quarto Grado, la trasmissione continua però ad occuparsi della vicenda. Di recente ha rivelato che nelle indagini ci sarebbe un’importante svolta, non si sa però ancora di che si tratta.

Di recente Piera Maggio ha rivolto un messaggio al rapitore della figlia sul suo account Facebook. Un messaggio iniziato con queste parole: “Dico proprio a te! Tu che sai e non parli, tu che ci hai procurato tanto dolore e ancora continui…Non avrai mai pace!” Da moltissimi anni soffre per la scomparsa della figlia, ad oggi non ha ancora avuto giustizia. Un utente ha commentato il post della madre di Denise dicendo che al mondo nessuno può sottrarsi però ad un tipo di giustizia e spera che ci sarà presto. Ha poi lanciato un appello a chi possiede ancora un po’ di coscienza affinché si faccia avanti.