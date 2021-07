Lentini, madre e figlia trovate morte: l’anziana trovata dentro una bara

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Lentini, in provincia di Siracusa, due donne sono state trovate morte a distanza di 24 ore l’una dall’altra. Le vittime sono madre e figlia, a trovare i corpi senza vita delle due donne sono stati i carabinieri. La figlia, Lucia Marino, aveva 56 anni ed è stata trovata morta lo scorso venerdì 9 luglio 2021 nel sua appartamento situato in via Gorizia.

Il cadavere della madre, Francesca Oliva di ottant’anni, è stato invece ritrovato nella serata di sabato 10 luglio. La vittima era nel garage del suo appartamento in via Murganzio. L’anziana di 80 anni è stata trovata dai carabinieri all’interno di una bara. I corpi di madre e figlia erano entrambi in avanzato stato di decomposizione. Al momento non sono state rese note le cause della morte delle due vittime, le forze dell’ordine indagano per cercare di chiarire cosa sia successo ad entrambe.

Madre e figlia trovate morte a Lentini a distanza di 24 ore, non sono ancora note le cause del decesso

Madre e figlia sono state sottoposte all’esame autoptico per chiarire l’esatta causa del decesso, sulle indagini gli inquirenti al momento stanno mantenendo il più stretto riserbo. Probabilmente maggiorni dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni.

