Denise Pipitone, a Chi l’ha visto? un video shock: di che si tratta

Ennesima delusione per la famiglia di Denise Pipitone, la bimba scomparsa all’età di quattro anni da Mazzara Del Vallo circa 17 anni fa. In moltissimi avevano sperato che questa volta Piera Maggio avrebbe potuto finalmente riabbracciare la figlia che non ha mai smesso di cercare. Troppe erano le coincidenze che facevano sperare che la 20enne russa Olesya Rostova fosse Denise, purtroppo però non è lei.

L’esito del gruppo sanguigno della ragazza russa non coincide infatti con quello della piccola Denise. Dopo il rapimento quindi la bambina non è stata portata in Russa per poi finire in un orfanotrofio. Piera Maggio aveva fatto sapere che restavano cautamente speranzosi, nemmeno questa volta però ha avuto il lieto fine che sogna da ben 17 anni. A Chi l’ha visto? nella puntata andata in onda ieri 7 aprile 2021, Francesca Sciarelli ha mandato in onda un vecchio video che ha fatto scoppiare subito la polemica sulle mancate ricerche e i possibili passi falsi compiuti nelle indagini in tutti questi anni.

Un anziano audioleso aveva riconosciuto Denise Pipitone dopo il rapimento

Nel filmato si vede un anziano audioleso a letto, ad oggi deceduto. L’uomo dopo aver riconosciuto la foto di Denise Pipitone alla traduttrice spiega con i gesti di aver visto la bambina. A detta sua indossava una canottiera ed era infreddolita, era coperta da una maglia. La conduttrice ha ricordato che l’anziano dopo il rapimento aveva riconosciuto la figlia di Piera Maggio, la sua testimonianza però non fu ammessa al processo.

Un altro fatto non è stato chiarito, si tratta delle telefonate che il padre di Denise Pipitone aveva ricevuto da un telefono che apparteneva alla famiglia Iovanovic. Nel campo nomadi le perquisizioni erano state fatte, queste però erano andate a vuoto.