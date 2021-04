Denise Pipitone, prelevato il Dna di Olesya: “Cautamente speranzosi”

Da giorni non si fa che parlare della possibilità che Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara del Vallo 17 anni fa, si trovi in Russia. Una ragazza che somiglia moltissimo a Piera Maggio, madre della bambina, ha fatto un annuncio in televisione per ritrovare la madre. La ragazza ha la stessa età che avrebbe oggi la piccola Denise e ha dichiarato di essere stata rapita quando era piccola. Per un po’ ha vissuto con una donna rom che credeva fosse sua madre, ma non era così. Ad oggi vuole scoprire chi è la sua vera madre.

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi a Chi l’ha Visto? la trasmissione si occupa da 17 anni della scomparsa di Denise Pipitone. In quel momento Piera Maggio non era in studio, ha però mandato un messaggio audio. Tante sono state le delusioni provate in questi anni ed è per questo che la donna e la sua famiglia non vogliono illudersi questa volta prima di scoprire la verità. Lei stessa nell’audio ha detto: “Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla. Vogliamo conoscere la verità e aspettiamo l’esito del Dna“.

Olesya Rostova è Denise Pipitone? Prelevato il suo Dna

La ragazza che ha fatto l’appello in Russia si chiama Olesya Rostova, un nome che le hanno dato in orfanotrofio. Non aveva documenti quando è stata trovata e non ricorda nulla della sua famiglia. In moltissimi hanno notato l’incredibile somiglianza con Piera Maggio. Potrebbe davvero essere lei Denise Pipitone, ma l’esito del Dna non è ancora noto. La piccola Denise aveva quattro anni quando è stata rapita, la ragazza russa ne aveva circa cinque quando è stata ritrovata. L’avvocato della famiglia di Denise ha fatto sapere che il campione di Dna è stato prelevato e sarà presto spedito in Italia. Tanta è la speranza dei genitori della bimba scomparsa 17 anni fa.