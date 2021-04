Denise Pipitone, confronto con Olesya: “La diretta dopo l’esito del Dna”

Da giorni non si fa che parlare della possibilità che Olesya Rostova sia Denise Pipitone. La scorsa settimana la ragazza ha fatto un annuncio in Russia dicendo di essere stata rapita quando aveva quattro anni, la stessa età che aveva la piccola Denise quando è scomparsa. Non aveva documenti quando è stata trovata e non ricorda nulla della sua famiglia. In moltissimi hanno però notato l’incredibile somiglianza con Piera Maggio, la madre di Denise.

Potrebbe davvero essere lei Denise Pipitone, l’esito del Dna dovrebbe essere svelato dalla tv russa nella serata di oggi 6 aprile 2021. Il legale della famiglia della bimba scomparsa a Mazzara Del Vallo quasi 17 anni fa, Giacomo Frazzitta, ha fatto però sapere che se non riceveranno il risultato dell’esame del sangue non parteciperanno ad alcuna diretta televisiva. A detta sua non hanno intenzione di finire nel tritacarne mediatico. Il legale ha fatto sapere che l’accordo era quello di avere le informazioni in maniera veloce, i russi hanno però iniziato a perdere tempo. Ha poi detto che se non riceveranno il risultato chiederanno alla magistratura di svolgere tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale.

L’avvocato della famiglia di Denise Pipitone svela: “Nessuna diretta senza il risultato del gruppo sanguigno”

Giacomo Frattizza ha continuato dicendo che le somiglianze sono solo un elemento ma servono prove ed è per questo che è fondamentale conoscere il gruppo sanguigno della ragazza. A detta sua servono i fatti, in collegamento lui chiederà ad Olesya Rostova se ha ricordi relativi ai momenti che precedono il suo ingresso all’orfanotrofio. Ma ci ha tenuto a ribadire che non si faranno strumentalizzare dalla tv russa, prima vogliono i documenti. L’avvocato ha concluso dicendo: “Basta con questo circo mediatico. Non sottostiamo a nessun ricatto. Siamo infastiditi da questi ritardi, o ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo.”