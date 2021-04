Non si dà ancora pace Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, dopo il caso Olesya. La ragazza, protagonista della triste vicenda, è stata al centro di un vero e proprio “teatrino” così come è stato definito. A parlarne, ai microfoni di Chi l’ha visto, è stata la madre della piccola scomparsa da Mazara del Vallo. Non senza poco remore sulle modalità utilizzate dal programma della tv russa.

Denise Pipitone, le parole della madre a Chi l’ha visto

“Sulla storia di Olesya voglio mettere un punto“, ha dichiarato Piera Maggio. “Il metodo che i russi pretendevano io non lo avrei mai accettato“, ha poi aggiunto. Parole forti quelle usate dalla madre di Denise Pipitone, la bambina che nel 2004 sparì dal comune in provincia di Trapani, lasciando tutti col fiato sospeso.

L’appello lanciato dalla giovane Olesya Rostova nelle scorse settimane aveva riacceso le speranze della famiglia della piccola. La notizia è subito rimbalzata su tutti i giornali e sui programmi televisivi, che hanno iniziato ad analizzare le somiglianze tra le due.

Prima si era parlato dell’esame del Dna, poi dell’analisi del gruppo sanguigno. Alla fine il risultato finale, annunciato in diretta tv proprio dal programma russo. “Loro il Dna lo avevano ma io sarei dovuta andare in quella trasmissione a fare quel teatrino e non mi sarei mai prestata a questo“: è stato questo lo sfogo di Piera Maggio, che ha quindi sottolineato che il suo unico interesse era quello di conoscere la verità. Sapere se la ragazza era realmente sua figlia o se si era trattata dell’ennesima illusione.

L’accusa ai pm dopo le prime indagini

“Noi non molliamo, vogliamo la verità, vogliamo la giustizia ma soprattutto non ho mai perso la speranza di abbracciarla“: un appello forte, ricco di speranza quello lanciato da Piera Maggio che, nonostante siano trascorsi diciassette anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, continua a credere nel possibile ritrovamento della bambina soprattutto dopo il caso Olesya.

Intanto, sempre secondo quanto emerso dalle parole di alcuni pm, ci sarebbero state delle incongruenze con quanto avvenuto nelle indagini, tanto che la stessa madre della bambina di Mazara di Vallo avrebbe puntato il dito contro quanto chi, in passato, ha investigato sulla sua scomparsa.

