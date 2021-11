Denise Pipitone, svolta: istituita una Commissione d’Inchiesta

Con grande commozione, Milo Infante, conduttore di Ore14 su Rai2, ha annunciato delle novità sul caso di Denise Pipitone.

“Con il parere conforme di tutti i gruppi parlamentari, la proposta di istituire la Commissione d’Inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è stata incardinata“.

“Sono emozionato, perché 17 anni di depistaggi, di indagini fatte male, di intercettazioni sbagliate, di processi… e qui mi fermo per amore di me stesso. Finalmente una commissione d’inchiesta che è partita e può far luce per cercare di capire cosa è stato fatto di sbagliato”.

Dice il conduttore visibilmente emozionato.

La prima seduta sul caso Pipitone è fissata per il prossimo 2 dicembre.

📌 La proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone è partita: giovedì 2 dicembre la prima seduta di discussione.

A #ORE14RAI2 l'annuncio in diretta e la commozione di Milo Infante.

Piera Maggio ha scritto un post su Facebook dopo la notizia: “Finalmente una commissione d’inchiesta. Ringraziamo dal profondo del cuore tutti coloro che si sono interessati alla commissione d’inchiesta. Auspichiamo che si faccia chiarezza su tutta la vicenda. La figlia di tutti gli italiani”.

Denise Pipitone: le ultime notizie

Mesi fa la testimonianza di una donna, la cui identità è rimasta anonima, che ha contattato il legale di Piera Maggio per rivelare importanti informazioni in merito alla scomparsa di Denise Pipitone.

Ha spiegato che fino a quel momento non aveva mai trovato il coraggio di svelare ciò che sapeva.

L’avvocato Giacomo Frattizza ha reso noto, in una lettera inviata alla Procura, ciò che la donna le ha detto.

Si tratta di alcune frasi che le avrebbe detto Anna Corona, una di queste ha scioccato tutti: “A picciridda morsi picchì io a Piera Maggio ci mangiu u cori”, che significa ‘la bimba è morta perché io a Piera Maggio le mangio il cuore’.

Il ruolo di Anna Corona

A quanto pare Anna Corona avrebbe anche detto alla donna che la piccola Denise era stata messa nel magazzino di un signore che viveva all’estero e aveva un’abitazione nel suo stesso palazzo. Ai pm, però, la donna ha fornito una diversa versione. Ha confermato la frase che la Corona avrebbe detto sulla bimba ‘A picciridda morsi’, a detta sua avrebbe poi detto che a Piera Maggio le si deve bruciare il cuore. Ha poi negato che Anna Corona le disse che tenevano la bimba nel magazzino dell’uomo che viveva all’estero.