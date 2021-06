Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio: “Anche loro hanno sofferto”

Piera Maggio è stata ospite di Federica Panicucci in collegamento a Mattino Cinque, nella puntata andata in onda ieri 22 giugno 2021 su Canale 5. La madre di Denise Pipitone, la piccola scomparsa nel 2004 da Mazzara Del Vallo, si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Alla conduttrice ha parlato di due persone che in tutti questi anni hanno sofferto insieme a lei per la scomparsa di Denise.

Si tratta del padre di Denise Pipitone, Piero Pulizzi, e del fratello Kevin. A differenza di Piera Maggio il padre della bambina è apparso raramente in televisione, a detta sua questa è una sua scelta. La donna ci ha tenuto a precisare che tutt’oggi Piero è un padre che soffre molto e anche se sta dietro le quinte è sempre presente e la aiuta in ogni cosa che fa. La coppia non appare spesso insieme in tv ma la madre di Denise ci ha tenuto a far sapere che i due si supportano e sostengono a vicenda. La quotidianità per loro non è semplice, affrontare questa situazione non è facile, specie in questi ultimi tre mesi. La donna ha continuato dicendo che da molto tempo hanno perso la serenità.

Piera Maggio parla del figlio Kevin: “Ho cercato di proteggerlo”

Anche il fratello di Denise Pipitone ha sofferto molto a causa della sua scomparsa. A Mattino Cinque la madre ha detto che a Kevin è stata strappata la sua sorellina, la sua compagna di giochi, lui aveva 11 anni quando è scomparsa. Piera Maggio riferendosi al figlio ha poi detto: “Lui ha sofferto tanto questa situazione. Ho cercato di proteggerlo e in parte ci sono riuscita. Ma ha avuto una madre che ha dovuto lottare e forse ho tolto qualcosa a lui”. La donna ha concluso dicendo che Kevin ha compreso quello che è successo ed è un ragazzo meraviglioso.

LEGGI ANCHE -> Caso Denise Pipitone, l’ex pm indagata per false dichiarazioni