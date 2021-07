Denise Pipitone, la madre sbotta: cosa ha detto su Anna Corona e Jessica

Le indagini sul caso Denise Pipitone dopo ben 17 anni non hanno ancora portato a nulla di concreto. La bimba è scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 all’età di soli quattro anni e non è mai stata ritrovata. Sono in molti a pensare che l’ex moglie del padre di Denise Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi siano coinvolte, ma ad oggi non è emersa nessuna prova certa che possa incastrarle.

Mentre Anna Corona continua a ribadire di essere innocente, Piera Maggio ieri si è lasciata andare ad uno sfogo contro la donna e la figlia tramite un post pubblicato sul suo account Facebook. La madre di Denise Pipitone si chiede dove siano coerenza e informazione, ci ha tenuto poi a riportare ‘chiarimenti’ e ‘fatti concreti’. Ha ricordato che la Corte di Cassazione ha assolto Jessica Pulizzi per insufficienza di prove, questa riconosce però il movente e lo attribuisce anche alla madre Anna Corona. A parer suo se si deve tener conto della sentenza della Corte Suprema bisogna farlo in tutto.

Denise Pipitone, la madre attacca Anna Corona e Jessica Pulizzi su Facebook

Piera Maggio ha continuato dicendo che gli atti della singola persona non vanno letti separatamente dal processo svolto. Si deve tener conto dello sviluppo verificatosi in dibattimento. La donna ha fatto qualche esempio, come il fatto che non hanno trovato riscontro durante il processo gli alibi di Jessica Pulizzi in merito all’uno settembre 2004. Ha poi aggiunto che ‘solo perché alcuni hanno deciso così, sono prossimi alla santificazione alcune persone centrali sul caso del rapimento della figlia.

La madre di Denise ci ha tenuto a precisare che dire solo quello che fa più comodo non significa fare informazione. Ha poi concluso dicendo che Anna Corona non ha subito alcun processo. Solo Gaspare Ghaleb era stato condannato per false dichiarazioni al P.M, una condanna che poi è andata in prescrizione.

