Denise Pipitone, svelato il contenuto della lettera: “Ho visto tutto”

Si continua ad indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone, i fatti risalgono al 2004, la bimba aveva quattro anni quando è sparita da Mazzara Del Vallo. Lo scorso maggio all’avvocato della famiglia della bimba è stata inviata in forma anonima una lettera. Chi l’ha inviata ha rivelato tutto ciò che sapeva sulla scomparsa di Denise e si è giustificato per essere stato in silenzio tutti questi anni dicendo di averlo fatto per paura.

Nei giorni scorsi a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ha mostrato tutto il contenuto della lettera anonima ricevuta dall’avvocato Giacomo Frattizza. Chi ha inviato la lettera ha rivolto gravi accuse ai danni di Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato della sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi. Punta anche il dito contro due donne, i loro nomi sono stati però oscurati durante la diretta della puntata. Nella lettera l’uomo dice di essere sicurissimo che i fatti che conosce sulla scomparsa di Denise siano reali. Non ha parlato subito per paura, ora parla di quel poco che ha visto e che a parer suo è un indizio sicuro. Ha poi fatto sapere che ‘sono stati loro 100 per 100′.

Denise Pipitone, nella lettera anonima un uomo racconta di aver visto tutto

L’uomo ha raccontato nel dettaglio ciò che ha visto quel mercoledì intorno alle 12.30/13.00, in quella zona c’era il mercato ed è per questo che c’era una fila di auto in cosa. A detta sua ad un certo punto è arrivata un’auto ad alta velocità e ha sorpassato le auto in cosa, lui si è accostato e guardato. In quel momento ha sentito e visto una bambina che gridava: ‘Aiuto mamma aiuto’.

L’uomo ha rivelato nella lettera che alla guida dell’auto c’era il fidanzato di Jessica Pulizzi, Gaspare Ghaleb. La bambina mentre chiedeva aiuto piangeva e urlava forte, una donna dietro le ha tappato la bocca per non farla gridare. Nella lettera si legge poi: “Credetemi io ero fermo e ho visto tutto, ho paura di parlare, ho famiglia e figli ma andate al sicuro, sono loro tre. Sono stati loro al cento per cento“.

