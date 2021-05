Denise Pipitone, lettera anonima a Chi l’ha Visto?: “Quel giorno l’ho vista”

Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazzara Del Vallo nel 2004 all’età di quattro anni. La scorsa settimana l’avvocato della famiglia della piccola scomparsa, Giacomo Frattizza, ha rivelato di aver ricevuto una lettera anonima nel suo studio legale dicendo che conteneva nuove informazioni sulla scomparsa della bambina.

La stessa persona che ha mandato la lettera all’avvocato in forma anonima ha mandato una lettera anche a Chi l’ha visto?, restando ancora anonima. Si tratta di una lettera lunga tre pagine dove, all’inizio, si legge: “Sono diciassette anni che so e sono serissimo.” La persona anonima che l’ha scritta ha raccontato che il giorno della scomparsa, l’1 settembre 2004, era all’interno della sua auto a Mazzara del Vallo. Accanto alla sua macchina c’era un’altra auto. Ha poi continuato dicendo di aver visto dallo specchietto che Denise era lì, con lei c’erano altri tre persone.

Denise Pipitone scomparsa da 17 anni fa, una persona anonima racconta di averla vista quel giorno

Durante la puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli su Rai Tre sono stati trattati ancora una volta alcuni dettagli dell’indagine che va avanti ormai da 17 anni. In trasmissione è stato intervistato Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala. A detta sua ha sempre sostenuto il fatto che la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone sia nata nell’ambito familiare.

Sono convinti che la piccola sia stata presa dalla sorellastra Jessica Pulizzi che l’avrebbe fatta poi consegnare da qualcuno agli zingari a Mazzara e che questi l’avrebbe portata subito via per far perdere le sue tracce. Loro sono convinti che Denise sia ancora viva. Ha poi concluso dicendo: “Ha senso riaprire le indagini se c’è qualcuno che parli e dica qualcosa, altrimenti è tempo perso”.

