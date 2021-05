Denise Pipitone, parla il legale Frattizza: “Nuove intercettazioni importanti”

Si continua a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa all’età di quattro anni a Mazzara Del Vallo nel 2004. L’avvocato della famiglia della piccola scomparsa, Giacomo Frattizza, è stato ospite in collegamento a Italia Si, nella puntata andata in onda ieri 9 maggio 2021 su Rai Uno. Il legale ha fatto sapere che c’è stato nelle indagini un passo importante. Quale? Ha rivelato che stanno lavorando a nuove intercettazioni che ritengono estremamente importanti.

A Marco Liorni Giacomo Frattizza ha detto che i loro consulenti stanno facendo un lavoro che è complementare a quello che nella segretezza dell’inchiesta sta svolgendo la Procura. A detta sua sono state battute sin dall’inizio le piste, molti punti sono però ancora opachi. Tra questi anche la bimba avvistata il 18 ottobre 2004 a Milano. Ci ha tenuto poi a precisare che l’interessamento di milioni di italiani e del web sulla vicenda di Denise Pipitone fa molto piacere.

Frattizza commenta l’intervista rilasciata da Anna Corona, cosa ha detto il legale della famiglia di Denise Pipitone

Nei giorni scorsi Anna Corona, l’ex moglie del vero padre di Denise Pipitone, ha rilasciato un’intervista a Quarto Grado dove si è detta solidale con Piera Maggio. A detta sua vuole la verità quanto lei ed è al suo fianco. Ci ha tenuto a precisare che la verità rende le persone libere e lei e la figlia Jessica lo sono. A detta sua non avrebbero mai toccato una bambina per un tradimento. Ha anche detto che non ha paura perché non può avere paura per qualcosa che non ha fatto.

Il legale Giacomo Frattizza ha commentato l’intervista rilasciata da Anna Corona dicendo: “Processo mediatico nei suoi confronti? Non mi risulta che sia in corso un processo.” Ha poi continuato dicendo che i giornalisti possono liberamente svolgere il loro lavoro, possono approfondire un caso irrisolto e sollecitare la Procura a riaprire le indagini. Tanto è stato il clamore mediatico quando è stata ispezionata la casa abitata in passato dall’ex moglie del padre di Denise Pipitone. In merito a ciò ha detto che per rispetto delle indagini e della famiglia della bimba non avrebbe dovuto avere un eco mediatico.