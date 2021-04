Denise Pipitone: “Chi l’ha visto?” analizza nuove intercettazioni

Una nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda nella serata del 21 aprile su Rai 3. Federica Sciarelli parlerà di casi di cronaca nera e di misteriose scomparse.

Innanzitutto si tornerà ad approfondire la vicenda di Denise Pipitone: stando a quanto appreso dal sito ufficiale della trasmissione sono trapelate delle intercettazioni inedite.

In questa attesa puntata si darà spazio non solo alla vicenda della bambina scomparsa anni fa a Mazara Del Vallo, ma anche al ritrovamento di una ragazza minorenne, e poi ancora ad appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Denise Pipitone: le novità sulla scomparsa

Denise è stata rapita tra le 11.35 e le 11.45 del 1° settembre 2004 mentre giocava fuori dalla casa della nonna.

Nuove intercettazioni telefoniche riguarderebbero la signora Anna Corona con terze persone.

Come ricordiamo, Denise Pipitone è frutto di una relazione extraconiugale tra i suoi genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, quest’ultimo sposato all’epoca proprio con la Corona.

Torna, dunque, l’ipotesi della pista privata, con movente indotto da sentimenti di gelosia e vendetta?

Dopo la scomparsa, Piera Maggio ha rivelato al marito (Toni Pipitone) la paternità di Piero Pulizzi, il vero papà della bambina.

L’uomo, che intratteneva una relazione con la donna, si era già separato dalla moglie Anna Corona, dalla quale aveva avuto due figlie: Alice e Jessica Pulizzi.

Tutte e tre le donne erano a conoscenza dell’esistenza della nuova arrivata.

Stando alle ricostruzioni dei fatti, Jessica Pulizzi aveva un’ossessione morbosa nei confronti di Piera Maggio, ritenuta responsabile del fallimento del matrimonio.

Jessica avrebbe messo in atto una serie di atti persecutori a danno della donna e della sua famiglia, passando anche frequentemente con la macchina davanti alle loro abitazioni.

Nuove segnalazioni dalla Spagna

Dopo la delusione sul gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa che sta cercando di ritrovare la madre naturale, una nuova segnalazione per Piera Maggio: protagonisti, ancora una volta, i social network.

La cantautrice siciliana Denise Manno ha rivolto la sua attenzione sul profilo di una giovane 20enne di nome Denise che vive a Malaga e che somiglierebbe molto alla bimba mazarese scomparsa quasi 17 anni fa.

La stessa avrebbe condiviso su TikTok un video commentando: “Non so chi mi ha creato ma chi l’ha fatto mi ha illuso”.

La Denise spagnola sarebbe solita condividere video tutorial per la realizzazione della pizza, il piatto preferito della figlia di Piera Maggio.

Un’analogia che richiama alla memoria anche il video registrato a Milano da una guardia giurata tre mesi dopo la scomparsa della bambina.

Al di là delle fantasiose ipotesi più recenti, la pista più accreditata rimane quella familiare.

Jessica Pulizzi è stata assolta in terzo grado di giudizio assieme a quanti avrebbero potuto aiutarla.

La Cassazione l’ha però assolta per insufficienza di prove e non per aver escluso con certezza il suo coinvolgimento.

Piera Maggio, dopo aver nuovamente raccontato gli errori degli inquirenti nel corso delle prime indagini, le molte incongruenze nelle testimonianze dei familiari e il presunto ostruzionismo di alcuni agenti, ha rivolto un appello durante l’ultima puntata della trasmissione Chi l’ha visto: “Chi sa, parli anche in forma anonima“.