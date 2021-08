Denise Pipitone, Piera Maggio sbotta sui social: “Prendiamo le distanze”

Si torna a parlare del caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo all’età di quattro anni. Sono diciassette lunghi anni che sua madre, Piera Maggio, continua a lottare insieme alla sua famiglia con la speranza di poterla un giorno riabbracciare. Da quando la figlia è scomparsa è costretta a convivere con un enorme dolore e come se non bastasse si ritrova spesso a fare i conti con speculatori che si approfittano della sua drammatica vicenda familiare per trarne dei benefici.

Piera Maggio è stanca ed è per questo che ha deciso di dire basta, non intende più permette a coloro che vogliono farsi pubblicità di sfruttare il loro dolore. Tramite un post pubblicato sui suoi profili social la madre di Denise Pipitone ha scritto: “Prendiamo le distanze da coloro che cercano di sfruttare il nostro caso per pubblicità personale . ‘Diffidate gente’.” Ha poi continuato dicendo che invece ringraziano tutti coloro che gli sono di aiuto anche in silenzio.

Piera Maggio sbotta sui social, un video trapelato sul web indigna

Sul web circola un video in cui un utente paragona Denise Pipitone ad una superstar, e rivolge ai suoi seguaci la seguente domanda: “Vi siete mai chiesti quanto guadagna una superstar del genere?” Il video si intitola “bella la vita di lusso eh???” Un altro utente ha replicato giudicando il video squallido e ripugnante, ha poi invitato chi l’ha pubblicato a vergognarsi. Gli ha poi chiesto se lui si è invece chiesto come possa essersi sentita la madre vedendo come parla della figlia scomparsa da ben 17 anni.