Denise Pipitone è in Ecuador? La ragazza in foto somiglia a Piera Maggio

Dopo 17 anni dalla sua scomparsa da Mazzara Del Vallo la famiglia di Denise Pipitone continua a sperare di poterla un giorno ritrovare. Negli ultimi mesi si sta parlando con insistenza della piccola scomparsa all’età di quattro anni, nelle ultime ore sono emerse nuove segnalazioni sui vari social. La figlia di Piera Maggio potrebbe essere viva e potrebbe essere in Ecuador.

Sui social stanno circolando delle foto di una ragazza dell’Ecuador, in molti hanno notato una certa somiglianza con la madre di Denise. Tantissimi sono gli utenti che dopo aver visto le foto le hanno segnalate a Piera Maggio e al suo avvocato, Giacomo Frazzitta. Delle ultime segnalazioni che riguardano le immagini della giovane ecuadoregna se ne è parlato anche su Rai Uno a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele.

Denise Pipitone potrebbe essere in Ecuador, notata la somiglianza di una ragazza a Piera Maggio

Un telespettatore ha segnalato la stessa ragazzina che vive in Ecuador alla conduttrice di Storie Italiane, per molti somiglia molto a Piera Maggio. La notizia è diventata virale anche su alcuni media sudamericani. Le indagini sulla scomparsa di Denise sono state riaperte grazie alla forte pressione mediatica. Tante sono state le delusioni e le speranze infrante in questi lunghi anni a causa di presunti avvistamenti e falsi allarmi. Ad oggi la famiglia della bimba scomparsa nel 2004 da Mazzara Del Vallo continua a non arrendersi ma cerca di non illudersi restando cauta davanti ad ogni nuovo caso che riguarda Denise.

