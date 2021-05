Denise Pipitone, il papà Toni ricorda il giorno della scomparsa

A distanza di 17 anni, dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, molti familiari e conoscenti hanno iniziato a ‘confessare’ dettagli e ricordi che stanno aiutando la Procura e la mamma Piera Maggio a scoprire la verità sul caso. È intervenuto, inoltre, il padre adottivo della bimba, Toni Pipitone, il quale è stato intervistato a Quarto Grado (programma serale) lo scorso 14 maggio.

L’uomo scoprì di non essere biologicamente legato a Denise il fatidico giorno del 1 settembre 2004. Si ricorda, infatti, che il vero padre della bimba è Piero Pulizzi, attuale coniuge di Piera Maggio. Nonostante ciò, Toni ha sempre nutrito un profondo affetto per la creatura, dichiarando: “Abbiamo vissuti dei momenti bellissimi, fino all’ultima notte ha dormito con me. Diceva papà ti voglio bene, tu non diventerai mai vecchio, non morirai mai. Era sempre allegra” e “La bambina è Pipitone, io sono Pipitone. È figlia mia, la dobbiamo riportare indietro”.

Leggi anche: Denise Pipitone, l’ex pm di Marsala ammette: “al 90% è Danas”

Il giorno della scomparsa di Denise Pipitone

Toni ha raccontato, in diretta, come andarono realmente le cose quel giorno. Al tempo, egli lavorava e studiava tutto il giorno per ottenere il diploma, motivo per cui non avrebbe mai immaginato che Denise Pipitone potesse essere in pericolo. L’uomo ha aggiunto: “Come tutti gli altri giorni sono andato a lavorare, ho smesso a mezzogiorno e sono andato a casa”.

Appena tornato a casa, quest’ultimo capì che qualcosa di importante era successo, poiché sentiva i familiari preoccupati per Denise, scomparsa secondo il papà, alle 11.30 di mattina. Da allora soltanto una serie di indagini, depistaggi e lettere anonime che hanno portato tristezza e incertezze. Toni Pipitone ha ricordato, infine, i giochi e le coccole sul divano con la bambina che spera di rivedere un giorno, concludendo l’intervista con un messaggio rivolto alla figlia: “Denise, quando sarà finito, papà ti porterà a mangiare un gelato. Il mio cuore batte per te, non farlo fermare amore mio”.

Fonte (Virgilio News)