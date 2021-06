Denise Pipitone, video a Storie Italiane: “La chiamano Denisa, è lei?”

Si cerca ancora di far luce sul caso Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara Del Vallo nel 2004 all’età di quattro anni. A Storie Italiane, nella puntata andata in onda ieri 16 giugno 2021, si è parlato delle dichiarazioni di Mariana Trotta, la ragazza rom che ha fatto sapere di conoscere la donna che si vede nel video girato nel 2004 a Milano. La donna, Florina, era insieme ad una bambina.

L’inviata di Storie Italiane durante la diretta ha detto che il video potrebbe essere interessante perché “si vede una ragazza che stando a quanto ricostruito sarebbe proprio la stessa a cui fa riferimento Mariana”. Ha poi raccontato che nel momento in cui la ragazza fa una videochiamata si sente una voce maschile che la chiama con il nome di ‘Denisa’. La cosa ha spiazzato tutti dal momento che la ragazza è sempre stata chiamata con un altro nome. L’inviata ha poi rivelato che il video è stato consegnato agli investigatori affinché ne accertino l’autenticità e l’identità della ragazza.

Ieri a Storie Italiane l’inviata ha anche rivelato che non è emersa nessun certificato di adozione dalle indagini in Romania. L’adozione potrebbe essere però avvenuta in modi diversi. Inoltre, Mariana ha raccontato che la ragazza non era a conoscenza delle sue origini e non conosceva i suoi veri genitori. L’inviata ha aggiunto: “Sentire quel Denisa ci ha fatto riflettere, e se fosse davvero Denise? Sarebbe bene indagare su questa ragazza. La somiglianza con Denise Pipitone c’è.”

