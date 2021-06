Denise Pipitone, Matano riceve un sms sulla presunta Denise: “È seccata”

Si continua a parlare del caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazzara Del Vallo all’età di quattro anni. Di recente l’ex Pm Maria Angioni ha fatto sapere di essere convinta che Denise sia viva. La sua ipotesi è sempre stata quella che sia stata rapita per essere uccisa, un altro gruppo di persone l’avrebbe però salvata. Ospite di recente a Storie Italiane la donna ha rivelato di avere la certezza che sia viva, ha fatto sapere di averla individuata. Ha anche raccontato che ha una figlia.

LEGGI ANCHE -> Denise Pipitone, parla l’ex Pm Angioni: “L’ho individuata, ha una figlia”

Alberto Matano a La vita in diretta, nella puntata andata in onda ieri 15 giugno 2021, ha smentito le dichiarazioni della Angioni. Il noto conduttore ha fatto sapere di aver ricevuto un sms sulla presunta Denise, a quanto pare sarebbe molto seccata dalle affermazioni dell’ex pm, potrebbe addirittura sporgere denuncia. Ha poi fatto sapere che le verifiche che hanno svolto lasciano pensare che effettivamente la ragazza non sia Denise, nemmeno l’età coincide.

Caso Denise Pipitone, Matano fa sapere che la sua inviata è stata aggredita e non è l’unica

La presunta Denise Pipitone sarebbe in realtà la cugina di Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba scomparsa da Mazzara Del Vallo. Alberto Matano durante la puntata di ieri ha fatto poi sapere che la sua inviata è stata aggredita a Mazzara Del Vallo mentre cercava di parlare con l’ex fidanzato di Jessica, Gaspare Ghaleb. L’inviata è stata insultata e minacciata. Anche l’inviato di Ore 14, programma condotto su Rai Due da Milo Infante è stato aggredito, l’uomo è stato preso a colpi di casco.