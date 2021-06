Denise Pipitone chiusa in una stanza segreta dopo il sequestro: la pista

Si continua a parlare di Denise Pipitone, la bimba di Mazzara Del Vallo scomparsa 17 anni fa quando aveva quattro anni. Stando a ciò che si legge sul Giornale di Sicilia la piccola dopo il sequestro sarebbe stata tenuta per giorni chiusa in una stanza segreta. Una stanza che, secondo i documenti catastali, si troverebbe nella casa di Anna Corana, ex moglie del padre di Denise.

La stanza era alta circa 4 metri, ora però misura circa la metà. C’è il sospetto che la stanza sia stata realizzata proprio per tenere lì nascosta Denise Pipitone. Si tratta di ulteriori e nuovi elementi dell’inchiesta che riguardano ancora l’ambito familiare. La stanza segreta sarebbe stata scoperta per un problema sorto dopo un tentato acquisto dell’appartamento nel 2005. Un uomo voleva acquistare l’immobile ma fu costretto a rinunciarvi a causa di alcune difformità “tra lo stato dei luoghi e quanto al contrario risultava dalle piantine e dal catasto.”

L’avvocato Morello nega l’ipotesi della stanza segreta, Denise Pipitone è stata a casa di Anna Corona dopo il sequestro?

Gaspare Morello, avvocato che rappresenta i proprietari dell’abitazione, ha bocciato l’ipotesi della ‘stanza segreta‘. Il motivo? A detta sua nel soffitto con le lavorazioni in legno non sembrerebbe esserci nessuna traccia di una ipotetica botola che porterebbe alla segreta stanza. Intanto, le indagini continuano senza sosta per cercare di fare chiarezza, dopo ben 17 anni, sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Tantissimi i dettagli, gli avvistamenti e le supposizioni emerse negli ultimi mesi, al momento però la verità non è ancora saltata fuori.

