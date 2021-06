Denise Pipitone, la guardia ha riconosciuto la donna rom del video

A distanza di 17 anni dalla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo (Denise Pipitone), proseguono le ricerche e le indagini. Recentemente, dopo una serie di continui appelli lanciati in televisione, una giovane ragazza ha dichiarato di aver riconosciuto la donna rom presente nel video girato dalla guardia giurata Felice Grieco a Milano, precisamente nel 2004. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Denise Pipitone e la misteriosa donna del video

Secondo il racconto della ragazza, la quale è volontariamente andata dalla polizia per raccontare il fatto, la donna rom (Florina) ha una figlia adottiva. Quest’ultima era ignara del suo passato e con una buona padronanza dell’italiano. Essa era particolarmente conosciuta nel nucleo familiare rom, il quale controllava costantemente Florina e la ragazza. La giovane che ha effettuato il riconoscimento ha vissuto a lungo nella periferia milanese, mentre oggi risiede in Campania. L’ incontro tra le due risale al 2018, anno in cui la protagonista del video di Felice Grieco abitava in un campo rom nei pressi di Parigi.

La guardia giurata ha raccontato di aver ricevuto, pochi giorni fa, la segnalazione da parte di una signora anonima che ha trovato un articolo online. Quest’ultimo ha detto: “C’erano delle foto e io tra queste persone ho riconosciuto la donna di Milano, quella che accompagnava la piccola Danàs a Milano. È inconfondibile, fa parte del mio lavoro ricordare le facce“.

Nel dettaglio, si tratta di una foto segnaletica che dovrebbe aiutare l’istituzione giuridica ad individuare l’identità dell’allora 25enne di etnia rom. Infine, egli aggiunge: “Ho subito segnalato a chi di dovere e ho formalizzato il riconoscimento sperando di riuscire a risalire alla donna che compare nel video”.

Stando a quanto si racconta, Florina sembra irreperibile, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarla e capire una volta per tutte dove si trova Denise Pipitone. A breve novità.