Denise Pipitone, parla l’ex Pm Angioni: “L’ho individuata, ha una figlia”

Nel 2004 era Maria Angioni il Pm del caso Denise Pipitone, nonostante oggi non si occupi più lei della vicenda ha continuato ad indagare per conto suo. Di recente ha più volte affermato di essere convinta che la bimba scomparsa 17 anni fa da Mazzara Del Vallo sia ancora viva. La sua ipotesi è sempre stata quella che Denise sia stata rapita nel 2004 per essere uccisa, un altro gruppo di persone l’avrebbe però salvata.

L’accordo fatto in quel momento sarebbe stato quello di salvarla e portarla altrove tenendola nascosta da tutti, ma soprattutto dalla sua famiglia. Questo spiegherebbe perché nessuno in tutti questi anni abbia detto nulla per consentire agli investigatori di rintracciarla. Ospite a Storie Italiane Maria Angioni si è lasciata sfuggire una rivelazione che ha spiazzato tutti. Quale? Questo è ciò che ha rivelato: “Ho la certezza che Denise Pipitone sia viva e l’ho individuata”. Ha fatto anche sapere che ha una figlia. L’ex Pm del caso Pipitone ha già condiviso le sue informazioni con gli investigatori che si occupano della vicenda e con l’avvocato di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa.

L’ex Pm Maria Angioni svela di aver individuato Denise Pipitone, teme per la sua serenità

L’ex Pm ha fatto sapere che teme che Denise Pipitone possa perdere la serenità di un nucleo familiare. A parer suo la prima cosa importante è quello di proteggere l’equilibrio di tutti coloro che sono coinvolti in questa vicenda. Al momento non è stato reso noto se le prove della Angioni siano corrette oppure no, se ciò che dice però fosse vero a breve tutta la verità potrebbe venire a galla e Piera Maggio potrebbe finalmente riabbracciare la figlia.

