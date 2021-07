Denise Pipitone, parla ex poliziotto: “Ecco che hanno fatto alla bimba”

Sono emersi nuovi dettagli sul caso Denise Pipitone, la bimba di Mazzara Del Vallo scomparsa nel 2004 all’età di quattro anni. A farsi sfuggire importanti e inedite rivelazioni un ex poliziotto che non aveva mai parlato del caso in questi 17 anni. Ospite nei giorni scorsi a Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, ha rivelato alcuni retroscena sulla famiglia di Anna Corona, l’ex moglie del padre di Denise.

L’ex poliziotto ha raccontato cosa avvenne il giorno in cui lui e un suo collega interrogarono Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi. Fecero un esperimento per cercare di scoprire se le due nascondevano qualcosa, queste le sue parole: “Installiamo un ambientale nel mio ufficio, un altro nell’ufficio dell’altro ispettore.” Lui interrogò Anna, un ispettore invece ascoltò la figlia. Lui cercò di far capire alla donna che se Jessica non avesse detto come stavano realmente le cose sarebbe stata indagata. La accompagnò poi nella stanza in cui si trovava la figlia e le lasciarono da sole. Alla madre disse “a casa ce la purtai”, che significa ‘a casa l’ho portata’, si riferiva a Denise.

Un ex poliziotto svela cosa hanno fatto a Denise Pipitone

L’ex poliziotto interrogò poi l’ex fidanzato di Jessica, Gaspare Ghaleb, fu lui ad ascoltare le intercettazioni. Jessica disse che la madre voleva sapere cosa fosse successo a Denise e lei voleva dirglielo. Fino a quel momento non avevamo mai parlato così apertamente. Quando Anna si rese conto che stava mettendo nei guai la figlia la fermò e le chiese se aveva problemi con Dio. Poco dopo le due fecero il nome di ‘Peppe‘.

A Quarto Grado l’ex poliziotto ha rivelato che il Peppe nominato da Jessica e Anna era lui. Ha poi aggiunto: “Che poi non sono amico di Anna. Non quello del motorino, del motorino sono altri”. Ha poi fatto sapere cosa hanno fatto alla bambina dicendo che a lui avrebbero detto che è stata ‘regalata’ a degli zingari. L’ex poliziotto è oggi un nuovo testimone dell’inchiesta che riguarda la scomparsa di Denise.

