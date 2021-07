Denise Pipitone, Anna Corona si sfoga: “A Mazara Del Vallo lo sanno tutti”

Continuano le indagini sul caso Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazzara Del Vallo. In questi 17 anni più volte è uscito il nome di Anna Corona, l’ex moglie del vero padre di Denise, ritenuta da molti coinvolta insieme alla figlia nella scomparsa della bimba. Nei giorni scorsi la donna si è lasciata andare ad un lungo sfogo in un’intervista rilasciata ad una giornalista di Quarto Grado, programma in onda su Rete 4.

Anna Corona ha ribadito per l’ennesima volta che lei e la figlia Jessica Pulizzi non sanno nulla sulla scomparsa di Denise Pipitone. Alla giornalista ha detto che sulla sua pelle e su quella dei suoi figli sono stati fatti troppi giochetti che hanno arrecato dei traumi ai suoi figli. Ha poi rivelato che in passato un poliziotto ha addirittura picchiato Jessica, le ha dato uno schiaffo che non potranno mai dimenticare.

LEGGI ANCHE -> Denise Pipitone, novità: intercettato dialogo tra Jessica Pulizzi e la sorella

Anna Corona torna a parlare della scomparsa di Denise Pipitone, ecco cosa ha detto

Nel corso dell’intervista rilasciata a Quarto Grado, Anna Corona ha fatto sapere che a parer suo si sono concentrati troppo su di lei e sulla figlia facendosi sfuggire la situazione di mano ed è per questo che dopo tutti questi anni non hanno ancora trovato nulla. Pensa che Piera Maggio deve essere aiutata a ritrovare sua figlia, ma ha ribadito che lei e la figlia non sono coinvolte.

Alla giornalista ha detto che non avrebbe mai toccato una bambina a causa di un tradimento. Anna Corona ci ha tenuto poi a precisare che lei camminerà sempre a testa alta a Mazzara del Vallo. A detta sua in paese tutti sanno che loro non c’entrano nulla con la scomparsa di Denise Pipitone.

LEGGI ANCHE -> Denise Pipitone, svelato il contenuto della lettera: “Ho visto tutto”