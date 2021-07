Lecco, autobus prende fuoco con 25 studenti: l’autista eroe li salva

Nella giornata di ieri, martedì 13 luglio, un autobus ha preso fuoco con a bordo 25 tra bambini e ragazzi.

L’episodio si è verificato all’interno della galleria della Superstrada 36 che collega la provincia di Lecco con quella di Sondrio.

Messi in salvo i passeggeri dall’autista prima che le fiamme distruggessero il veicolo.

Portati in ospedale alcuni di loro – senza motivi preoccupanti – per accertamenti in codice verde a causa dell’inalazione di fumo.

L’intervento dei Vigili del fuoco è iniziato intorno alle 9.30 ed è proseguito fino alle 12.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna, nel comune di Perledo (Lecco).

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano.

Il motivo dell’incendio pare essere stato lo scoppio di una gomma.

I ragazzi a bordo erano tutti frequentanti dell’oratorio di Lipomo (Como).

Erano diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo.

Lecco: le dichiarazioni dell’autista

”Una volta compreso quanto fosse accaduto non ho esitato nel mettere al riparo i passeggeri facendoli scendere dal mezzo e disponendo che venissero portati al riparo dal coordinatore dell’oratorio” ha dichiarato Mauro Mascetti, autista del mezzo.

”Messi in salvo i ragazzi – continua Mascetti – ho prontamente espletato ogni azione atta allo

spegnimento dell’incendio senza esito positivo. La priorità era salvare le vite dei ragazzi’‘.

La corsia nord della Ss36 è stata riaperta al traffico attorno alle 13, una volta conclusi i soccorsi, recupero del mezzo e rilievi.

Il pullman è andato completamente distrutto dalle fiamme.

#Lecco, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’#incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna. Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale [11:30 #13luglio] pic.twitter.com/kTkXcuDefq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 13, 2021

“Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche”.

Queste le parole del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha voluto ringraziare pubblicamente le squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano intervenute sul luogo per spegnere il rogo.