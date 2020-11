Milano, 40enne trovata morta nel cortile: la polizia indaga sulla tragedia

La drammatica vicenda si è svolta nella mattina di oggi, venerdì 13 novembre a Gratosoglio, un quartiere della periferia di Milano. Una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita nel quartiere di un condominio situato in via Costantino Baroni poco prima delle 5.30. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica del 118. Sfortunatamente i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della vittima. Al loro arrivo la donna era infatti già morta.

Stando alle prime informazioni sul caso, il cadavere della 40enne è stato ritrovato nel cortile del condominio. Sul luogo della terribile vicenda, avvenuta stamattina a Milano, sono intervenute anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. La polizia indaga per chiarire l’esatta dinamica della vicenda e capire come sia morta la donna.

Stando alle prime ipotesi sembra che la vittima sia caduta da una delle finestre presenti nel palazzo. Sembra anche che la donna non vivesse in quel condominio, ma l’informazione è ancora da accertare. Sul corpo della giovane 40enne non sono stati trovati evidenti segni di violenza. I poliziotti indagano per cercare di capire se la donna si sia gettata volontariamente dalla finestra del condominio o se si tratti di un tragico incidente.