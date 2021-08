Milano, preso a bottigliate e calci per una birra: 29enne in manette

È successo nella notte a Milano, un uomo di 36 anni originario del Bangladesh è stato picchiato violentemente all’interno del suo mini market. A scagliarsi contro di lui è stato un uomo di 29 anni dell’Ecuador. Il motivo? Stando alle informazioni sul caso si era recato insieme ad altre persone nel negozio intorno alla mezzanotte.

I suoi amici dopo aver preso degli alcolici si sono recati alla cassa per pagare, il 29enne invece ha preso una birra ed è uscito dal mini market senza pagare. Quando il proprietario si è recato da lui per chiedergli di pagare ciò che aveva preso lui è andato su tutte le furie. Senza pensarci troppo lo ha colpito sul viso con una bottiglia di vetro. Ma non è finita qua, quando il 36enne è caduto a terra a causa del violento colpo, il suo aggressore ha continuato a picchiarlo con calci e pugni. Lo ha anche colpito con delle chiavi, procurandogli ferite in molte parti del corpo.

Milano, per una birra aggredisce titolare di un mini market e viene arrestato

All’interno del locale c’era anche un amico del proprietario, in preda alla paura è stato lui ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nella notte a Milano. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il 29enne in un luogo poco distanze dal negozio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Il 36enne è stato invece trasportato in ospedale per ricevere le cure adeguate a causa dell’aggressione subita.

