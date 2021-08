Salento, bimba di 7 mesi rischia di soffocare: bagnino eroe la salva

Sfiorata la tragedia nel lido Lido Marini a Ugento, nel basso Salento, una neonata di soli sette mesi ha rischiato di morire soffocata. Una famiglia si trovava lì per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax, hanno dovuto però fare i conti con un enorme spavento. Il padre della giovanissima vittima si era recato nel villaggio insieme all’altra figlia, la madre si stava invece rilassando insieme alla neonata davanti al mare.

All’improvviso la madre ha notato che la piccola di sette mesi stava iniziando a soffocare, era già cianotica. In preda alla paura e alla disperazione con la figlia in braccio si è precipitata verso il bar chiedendo aiuto. Sentendo la donna urlare e correre con la piccola tra le braccia, un bagnino dello stabilimento balneare si è tempestivamente recato da loro per aiutarle. La sua prontezza e la sua lucidità sono servite a salvare la vita alla bimba.

Neonata rischia di soffocare a Salento, salvata dal tempestivo intervento di un bagnino

Al bar il bagnino ha subito disteso la neonata di sette mesi sul tavolo e le ha praticato la manovra di disostruzione delle vie aree. Una manovra riuscita alla perfezione che le ha salvato la vita davanti alla madre disperata e preoccupata. In seguito all’accaduto la piccola è stata subito trasportata all’ospedale di Tricase, dove è stata ricoverata per essere sottoposta ai dovuti accertamenti del caso.

