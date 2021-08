Roma, 28enne minaccia e picchia la madre poi ferisce la vicina: arrestato

È successo nella giornata di ieri, mercoledì 11 agosto 2021 a Roma, protagonista della violenta vicenda un ragazzo di 28 anni. Quest’ultimo aveva convissuto con la fidanzata fino a pochi mesi fa, quando però la madre lo aveva incontrato per strada sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e visibilmente depresso aveva deciso di riportarlo a casa con sé.

Da anni il 28enne aveva problemi di tossicodipendenza, la madre sapeva che non sarebbe stato semplice vivere con lui ma probabilmente non immaginava cose avrebbe dovuto subire a causa sua. Sin dall’inizio il loro rapporto aveva preso una brutta piega a causa delle continue richieste di denaro che il ragazzo avanzava nei confronti della madre. I soldi gli servivano per poter acquistare la droga, lei intanto cercava di convincerlo ad andare a lavoro con il padre. Nella giornata di ieri il figlio della vittima è tornato a casa in evidente stato di agitazione. Quando la donna si è rifiutata di assecondare l’ennesima richiesta di denaro lui è andato su tutte le furie e l’ha minacciata con un coltello da cucina. Fuori di sé le ha poi sbattuto la testa al muro.

Roma, per i soldi della droga 28enne picchia la madre e aggredisce la vicina

In preda alla paura la donna è riuscita a scappare e si è rifugiata a casa della sua vicina di casa, anche quest’ultima è rimasta coinvolta nell’aggressione. Il 28enne l’ha infatti ferita ad un piede. La madre dell’aggressore arrivata a casa della vicina di casa aveva subito allarmato le forze dell’ordine intervenute tempestivamente sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri a Roma. Giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato e arrestato il ragazzo con l’accusa di maltrattamenti. La madre è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.

LEGGI ANCHE -> Vigevano, uccide la compagna e veglia il suo cadavere per 24 ore: arrestato