Roma, picchia moglie e figlia per i soldi della droga: 49enne in manette

Ennesimo caso di violenza domestica a Roma, questa volta a finire in manette è stato un uomo di 49 anni. Il motivo? Ha picchiato brutalmente moglie e figlia a seguito di un litigio tra le mura domestiche. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, pretendeva dalla moglie e dalla figlia i soldi per acquistare la droga. Le due donne si sono rifiutate di assecondare l’ennesima richiesta di denaro avanzata dall’uomo, lui è andato su tutte le furie.

Il 49enne ha iniziato ad inveire contro la moglie e la figlia, le ha poi picchiate con violenza. Le due sono riuscite a scappare mentre l’uomo era distratto e si sono nascoste a casa del loro vicino di casa. L’uomo ha impedito al 49enne di entrare in casa e di avvicinarsi alla moglie e alla figlia, dopodiché ha allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta a Roma.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La moglie del 49enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con 25 giorni di prognosi. Sia lei che la figlia potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza paura di essere picchiate e maltrattate dal padre e marito violento.