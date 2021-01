Roma, allontanato dall’ex continua a perseguitarla: 42enne arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata e perseguitata dall’ex compagno da due anni, i fatti si sono svolti nel quartiere San Giovanni di Roma. Nel 2019 un uomo di 42 anni aveva iniziato a manifestare atteggiamenti morbosi di gelosia nei confronti della compagna. Con il passare del tempo ha iniziato ad insultarla, umiliarla e picchiarla sempre con più frequenza, anche davanti al figlio minore.

A causa del comportamento sempre più violento dell’uomo più volte i vicini di casa della coppia avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine ai violenti litigi. All’inizio la vittima non voleva denunciarlo per paura. Grazie al sostegno degli agenti si era poi convinta a raccontare le violenze e i maltrattamenti subiti dal compagno. Nei confronti del 42enne era stato emesso il divieto di avvicinamento alla compagna e l’allontanamento dalla casa familiare. Tutto ciò non era però servito a mettere fine ai maltrattamenti. L’uomo continuava infatti a perseguitarla e maltrattarla.

Grazie al dispositivo antistalking con braccialetto elettronico gli agenti hanno potuto accertare che l’uomo continuava a perseguitare e molestare l’ex compagna. Nei confronti del 42enne è stata quindi disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme al figlio, senza avere più paura di essere picchiata e perseguitata dall’ex compagno violento.