È finalmente finito l’incubo di una donna di 29 anni, maltrattata e minaccia da tempo dall’ex compagno violento, un uomo di 51 anni. Probabilmente lui non riusciva ad accettare la fine della loro relazione ed è per questo che continuava a perseguitarla facendola vivere nel terrore. In moltissime occasione l’ha maltrattata, in alcuni casi le ha anche causato delle lesioni fisiche.

L’ex compagno più volte l’aveva anche minacciata di morte, la sua vita era diventata un vero e proprio inferno. In preda alla paura la 29enne aveva cambiato le sue abitudine, per cercare di sfuggire ai maltrattamenti e agli atti persecutivi del 51enne aveva lasciato il suo appartamento ed era andata a vivere con la madre. Nemmeno questo però è servito a tenerlo lontano.

Stanca di subire maltrattamenti e minacce la vittima ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine all’incubo che da troppo tempo stava vivendo. Dopo aver svolto le dovute indagini gli agenti hanno accertato il comportamento violento dell’uomo. Nei confronti del 51enne il tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La 29enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, sena avere più paura di essere umiliata, minacciata e maltrattata dall’ex compagno.

