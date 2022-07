I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri, martedì 26 luglio 2022 a Roma, nel rione Esquilino. Dopo aver trascorso tutta la notte fuori un uomo di 35 anni di origine ucraina è rientrato a casa completamente ubriaco. Visibilmente agitato e poco lucido si è scagliato con violenza contro la moglie davanti agli occhi spaventati della figlia piccola. L’uomo ha litigato anche con la madre perché è intervenuta per difendere la nuora, un atteggiamento che ha fatto infuriare il figlio.

In preda all’ira il 35enne ha impugnato un coltello e ha minacciato di morte le due donne all’interno del loro appartamento situato nel rione Esquilino. Le due insieme alla bambina si sono chiuse in camera da letto, erano terrorizzare. In preda alla paura la madre dell’uomo ha allarmato le forze dell’ordine dicendo che il figlio le stava minacciando con un coltello. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si è svolta la vicenda.

Alla vista degli agenti il 35enne, che si stava allontanando dall’abitazione, non si è affatto calmato. Ha anche ferito un poliziotto in modo lieve all’avambraccio. I poliziotti dopo averlo bloccato con lo spray al peperoncino lo hanno disarmato e arrestato. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di arma, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Agli agenti la moglie ha raccontato che non era la prima volta che il marito manifestava simili comportamenti violenti, in passato lo aveva già denunciato.

