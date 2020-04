Minaccia la moglie con un’ascia: “Stasera ti ammazzo”, lei lo fa arrestare

È successo a Roma, un uomo di 39 anni dopo aver cenato insieme alla moglie e alla figlia è andato su tutte le furie senza ragione, era completamente ubriaco. L’uomo ha prima lanciato un piatto contro il muro, dopodiché è andato a prendere l’ascia che utilizza per tagliare la legna e ha minacciato la moglie con queste parole: “Stasera ti ammazzo”.

In preda alla paura la donna ha preso la figlia ed è scappata via di casa. Le due si sono rifugiate da un vicino di casa, da lì la vittima ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Intanto, il marito continuava a bussare con insistenza alla porta, stavolta aveva portato con sé una fiocina. In seguito alla segnalazione della vittima, la polizia si è precipitata sul luogo della vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 39enne all’interno della sua abitazione, era completamente ubriaco e fuori di sé.

Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario si è scagliato anche contro di loro mentre teneva un coltello in mano. I poliziotti lo hanno subito bloccato e arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, dopodiché è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Agli agenti la donna ha raccontato che i maltrattamenti erano iniziati quando il marito aveva iniziato a bere, da circa un anno e mezzo. Ogni volta che era ubriaco il suo atteggiamento diventata offensivo e aggressivo. Dopo l’arresto del 39enne, la moglie e la figlia potranno tornare a vivere serenamente, senza provare più paura e ansia a causa del suo comportamento.