Roma, colpisce il padre a martellate dopo una lite: arrestata 42enne

La violenta aggressione si è svolta a Roma, nella zona Casetta Mattei. Una donna di 42 anni in preda alla furia si è scagliata con violenza contro l’anziano padre in seguito ad una lite animata scoppiata tra loro per motivi ancora sconosciuti. I fatti si sono svolti all’interno della ditta dell’uomo, un 74enne, la figlia lo ha più volte colpito alla testa con un martello.

Ad assistere al violento episodio alcuni dipendenti che lavorano nella ditta della vittima. Sono stati proprio loro ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorritori per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Roma. Il 74enne è stato subito trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

La 42enne dopo aver aggredito il padre ha tentato di darsi alla fuga. È salita sul primo autobus di linea ma gli agenti l’hanno rintracciata quasi subito. La donna per aver colpito il padre a martellate in testa è stata arrestata con la grave accusa di lesione aggravata.

