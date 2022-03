Roma, dà fuoco alla compagna riducendola in fin di vita: arrestato 46enne

La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo 2022 a Roma, in zona Cassia. Un uomo di 46 anni dopo una violenta lite scoppiata tra le mura domestiche con la compagna 42enne l’ha aggredita con ferocia. L’ha prima picchiata e subito dopo le ha gettato l’alcool rosa addosso per poi darle fuoco con un accendino.

In un attimo le fiamme sono divampate sul suo corpo e sul suo viso, in preda alla paura e alla disperazione la vittima è corsa dai vicini di casa per chiedere aiuto. Loro l’hanno subito soccorsa cercando di spegnere le fiamme con delle coperte. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Roma. La 42enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, centro specializzato per le grandi ustioni, in codice rosso. La prognosi al momenti è riservata, stando alle prime informazioni sul caso è però emerso che la vittima è stata sottoposta a delicati interventi per le gravissime ferite riportate. Ha ustioni di secondo e terzo grado sul volto e su diverse parti del corpo, è ancora in pericolo di vita.

Il compagno della vittima dopo averla aggredita ha tentato la fuga, alcuni amici della donna l’hanno però seguito e hanno permesso alle forze dell’ordine di rintracciarlo. Il 46enne è stato arrestato per deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso.

