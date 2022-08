Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 24 agosto 2022 a Casarile, comune della città di Milano. Stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, poco prima delle 7.30 un operaio di 40 anni ha avuto un incidente sul lavoro a causa del quale sarebbe potuto morire. Per fortuna però le conseguenze non sono state gravi. Mentre lavorava l’uomo è precipitato dal tetto di un capannone.

Il 40enne era sul tetto per rimuovere la copertura in amianto dal capannone quando è improvvisamente caduto, facendo un volo di circa 8 metri di altezza. L’operaio è caduto su alcuni sacchi di amianto, questi fortunatamente hanno attutito la caduta ed è per questo che non ha riportato gravi ferite. In seguito all’incidente avvenuto stamattina a Casarile l’uomo è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano, sarà sottoposto ai necessari accertamenti dal momento che è precipitato su un materiale molto dannoso per la salute.

Sul luogo in cui si sono svolti i fatti stamattina, oltre al personale medico del 118, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco per i dovuti rilievi del caso. Gli agenti chiariranno con esattezza come si sia svolta l’intera vicenda.

