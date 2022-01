Ilenia Fabbri, dopo averla uccisa il killer andò da un amico per un caffè

Ilenia Fabbri è stata uccisa il 6 febbraio 2021 a Faenza mentre si trovava da sola in casa. Il suo assassino, Pierluigi Barbieri, dopo aver fatto irruzione all’interno del suo appartamento l’ha aggredita con ferocia. Tra i due è nata una colluttazione, la vittima ha tentato senza successo di difendersi, l’uomo l’ha uccisa tagliandola la gola. Dopo qualche settimana il killer confessò di averla uccisa perché era stato assunto dal suo ex marito, Claudio Nanni. L’uomo rivelò che l’ex marito della vittima gli aveva promesso una ricompensa di ventimila euro e un auto.

Ieri 26 gennaio 2022 si è tenuta un’udienza lampo, un testimone ha rivelato che la mattina dell’omicidio Pierluigi Barbieri si è recato a casa sua per prendere insieme un caffè e chiacchierare, i due erano amici. L’uomo ha fatto sapere che l’amico lo aveva chiamato il giorno prima per dirgli che forse sarebbe passato a trovarlo perché era in quella zona. Quando è arrivato a casa sua hanno chiacchierato e non ha notato nulla di strano o diverso nel suo comportamento, eppure un’ora prima aveva sgozzato Ilenia Fabbri.

LEGGI ANCHE -> Omicidio Ilenia Fabbri, le amiche: “Sapeva che l’ex l’avrebbe uccisa”

Tra i testimoni ieri anche una dottoressa dell’Asl di Reggio Emilia che ha avuto in cura il killer per via della sua dipendenza da sostanze stupefacenti. L’uomo si era recato da lei perché aveva ripreso a fare uso in modo saltuario di cocaina per affrontare un periodo di forte stress. Pierluigi Barbieri si era drogato nei giorni precedenti all’omicidio, anche quella mattina aveva fatto uso di cocaina.

LEGGI ANCHE -> Ilenia Fabbri, lite tra il marito e il sicario: “Mi ha ingannato”