Ilenia Fabbri, parla Barbieri: “Voglio liberarmi la coscienza”

Si continua a parlare dell’omicidio di Ilenia Fabbri, 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio mentre era all’interno della sua abitazione a Faenza. Nelle scorse settimane il suo assassino, Pierluigi Barbieri, ha confessato di averla uccisa perché era stato assunto dal suo ex marito, Claudio Nanni. L’uomo ha rivelato che l’ex marito della vittima gli aveva promesso una ricompensa di ventimila euro e un auto.

Lo scorso 17 marzo l’assassino di Ilenia Fabbri ha ammesso tutto ciò che ha fatto, ha anche confessato che prima del tragico episodio aveva già provato due volte ad uccidere la 46enne. Nella Questura di Ravenna, davanti al suo legale, il 53enne ha detto: “Io non dico bugie, le sto dicendo la verità, voglio liberarmi la coscienza“. È finito sui giornali e in varie trasmissioni televisive il contenuto del verbale. Pierluigi Barbieri ha fatto sapere di aver conosciuto Claudio Nanni tramite alcune persone appassionate di scooter, per un po’ ha anche lavorato nella sua officina. Ha svelato che il piano iniziale era quello di uccidere la donna, metterla in una valigia e pulire casa. Doveva poi portare la vittima in un posto dove l’ex marito aveva scavato una fossa per seppellirla.

Il killer ha fatto poi sapere che sul corpo di Ilenia Fabbri avrebbe dovuto gettare dell’acido comprato da Nanni, in questo modo non avrebbero potuto riconoscerla se l’avessero trovata. Un piano interamente architettato dall’ex marito della vittima che però non è andato come previsto.

L’ex marito di Ilenia Fabbri avrebbe pagato Barbieri dopo l’omicidio, ecco cosa ha detto il killer

Pierluigi Barbieri in merito al compenso per l’omicidio ha rivelato di non aver ricevuto nessun anticipo, Nanni gli avrebbe dato 20mila euro e un auto dopo l’omicidio. L’ex marito della vittima continua però a dire di aver dato solo 2mila euro al 53enne per spaventare la sua ex moglie e non per ucciderla. Il killer ha però ribadito che Nanni l’ex moglie la voleva morta, più volte gli avrebbe detto che Ilenia non doveva uscire viva da casa sua. Ha fatto poi sapere che la vicenda si sarebbe dovuta chiudere prima del 26 febbraio 2021, giorno in cui avrebbe avuto il processo con la Fabbri.

Il 53enne ha poi raccontato che alla fine l’idea era quella di fingere una rapina finita male. Lui avrebbe dovuto simulare un furto in casa, Claudio Nanni gli disse solamente che Ilenia Fabbri doveva morire, senza dirgli come ucciderla. Lui entrò in casa con le chiavi che gli aveva dato l’ex marito della vittima, aveva con sé il manico di un martello da muratore. Dopo essere entrato in casa dal garage ha raggiunto la 46enne in camera da letto, lei era sveglia. Quando lo ha visto si è messa a gridare e a scappare, lui l’ha uccisa con un coltello. Dopo averla uccisa è scappato velocemente senza simulare il furto perché aveva sentito dei rumori che lo avevano allarmato.