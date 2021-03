Ilenia Fabbri, il killer confessa: “20mila euro dall’ex marito per ucciderla”

Ilenia Fabbri lo scorso 6 febbraio 2021 è stata sgozzata mentre era all’interno della sua abitazione a Faenza. Il suo assassino ha confessato di aver ucciso la 46enne perché assunto dal suo ex marito, Claudio Nanni. L’uomo ha rivelato che l’ex marito della vittima gli aveva promesso una ricompensa di ventimila euro e un auto.

Pierluigi Barbieri, l’assassino di Ilaria, è un picchiatore di 53 anni assunto solitamente per percuotere chi non pagava un’estorsione. È stato definito ‘borderline e pericolosissimo’. Ai poliziotti ha raccontato come si è svolta con esattezza la tragica vicenda, questa è iniziata al piano superiore dell’appartamento. Ilenia Fabbri ha provato con forza a difendersi mentre il suo aggressore provava a strangolarla, alla fine lui l’ha sgozzata con un coltello in cucina.

Ilenia Fabbri, l’ex marito nega: “Volevo solo spaventarla”

La versione fornita da Claudio Nanni non coincide con quella dell’assassino di Ilenia Fabbri. L’ex marito della vittima ha confessato di aver assunto il 53enne ma solo per spaventare la donna, a detta sua non lo aveva incaricato di ucciderla. Ha fatto anche sapere che la ricompensa pattuita era di 2mila euro e non di 20mila. Nanni aveva un debito di 100mila euro con l’ex moglie, lei aveva avviato una causa contro di lui perché pretendeva di essere risarcita di ciò che le spettava.

Claudio Nanni ha fatto sapere che voleva spaventarla mandandole un estraneo in casa perché pensava che in questo modo non gli avrebbe più chiesto il denaro. Barbieri sostiene però che l’ex marito di Ilenia Fabbri gli avrebbe detto di non andare via fino a quando lei non sarebbe morta. Avrebbe poi dovuto inscenare un furto finito in tragedia.