La vicenda si è svolta nella giornata di domenica 21 agosto 2022 a Como. Una donna russa di 40 anni residente a Segrate ha abbandonato la figlia di 11 anni in un lido per potersi appartare con un uomo. Intorno alle 19 alcuni lavoratori dello stabilimento hanno notato la piccola da sola, era spaventata e piangeva, sono stati loro ad allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione la Polizia si è precipitata sul posto, a Como. Agli agenti l’11enne ha spiegato che la madre l’aveva lasciata lì da sola da più di un’ora ed era andata via insieme ad un uomo. Le ricerche non sono durate a lungo, poco dopo la 40enne è stata infatti trovata poco distante dal lido in compagnia di un uomo, era completamente ubriaca e seminuda. Inizialmente si è rifiutata di fornire i suoi documenti ai poliziotti, ma è stata presto identificata

La donna dopo aver abbandonato la figlia di 11 anni è stata denunciata per abbandono di minori e atti osceni in luogo pubblico, è stata anche sanzionata per ubriachezza molesta. In seguito alla vicenda la bambina è stata affidata ad una vicina di casa che si era già presa cura di lei in passato.

