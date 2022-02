Si sono svolti nei giorni scorsi i funerali di Marinella Beretta, un’anziana donna di 70 anni trovata senza vita all’interno della sua abitazione a Como dopo due anni. L’ennesimo dramma della solitudine, a due anni del suo decesso nessuno se ne era accorto. I suoi vicini di casa pensavano che a causa della pandemia fosse andata a vivere da un’altra parte, lei però non era mai uscita da quella casa dove era crescita e dove è morta.

LEGGI ANCHE -> Marinella Beretta trovata morta dopo due anni: arriva la telefonata di alcuni cugini

Il suo cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, nessuno aveva sue notizie da circa due anni. L’esame autoptico ha confermato che la sua morte risale a giugno del 2019 per cause naturali, è stata trovata seduta su una poltrona in cucina. Nei giorni scorsi il sindaco di Como aveva lanciato un appello, queste le sue parole: “Non lasciamola sola anche il giorno del suo funerale“, un appello che i cittadini hanno accolto col cuore. Un centinaio di persone si sono infatti presentate in chiesa per i suoi funerali per darle un ultimo saluto.

LEGGI ANCHE -> Como, donna trovata morta in casa dopo due anni: nessuno la cercava

Durante l’omelia il parroco ha detto che quello di riunirsi per salutarla era un loro dovere. Sono trascorse settimane dal giorno del suo ritrovamento ma ad oggi ancora nessun parente si è presentato per recuperare i suoi oggetti personali. Alcuni cugini della donna si erano messi in contatto con le forze dell’ordine. Quando però gli è stato chiesto di presentarsi nella Questura di Como non hanno più richiamato.